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Культура

В Михайловском открывается выставка «Пушкиниана» из собрания Новгородского музея-заповедника

Николай Домашенко. Сенатская площадь (1974). Из собрания Новгородского музея-заповедника. Фото информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

В день памяти Пушкина, завтра, 10 февраля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроют выставку «Пушкиниана» из собрания Новгородского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в информационной службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Условно экспозицию можно разделить на два больших раздела. Первый из них — графика шести известных русских и советских художников: Юрия Лаврухина, Анатолия Давыдова, Ирины Черновой-Дяткиной, Николая Домашенко, Алексея Рейпольского, Ивана Тарасюка. В экспозицию вошли созданные ими портреты Пушкина и иллюстрации к его сказкам, поэмам, лицейской лирике.

Другая часть новгородской «Пушкинианы» — коллекция бронницкого фарфора (напомним, что его производство осуществляется под Великим Новгородом). Это выполненная в 1980-х годах чайная и кофейная посуда и штофы, расписанные пушкинскими сюжетами. Автор росписей — самобытная художница по фарфору Марина Андреева (Шишкова).

Выставка из фондов Новгородского музея размещена в Льняном амбаре в мемориальной усадьбе «Михайловское». Вход на неё свободный; возрастная рекомендация к посещению — 6+.

 

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