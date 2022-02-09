В Михайловском открывается выставка «Пушкиниана» из собрания Новгородского музея-заповедника

22:53, 09 февраля 2022, ПАИ

В день памяти Пушкина, завтра, 10 февраля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроют выставку «Пушкиниана» из собрания Новгородского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в информационной службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Условно экспозицию можно разделить на два больших раздела. Первый из них — графика шести известных русских и советских художников: Юрия Лаврухина, Анатолия Давыдова, Ирины Черновой-Дяткиной, Николая Домашенко, Алексея Рейпольского, Ивана Тарасюка. В экспозицию вошли созданные ими портреты Пушкина и иллюстрации к его сказкам, поэмам, лицейской лирике.

Другая часть новгородской «Пушкинианы» — коллекция бронницкого фарфора (напомним, что его производство осуществляется под Великим Новгородом). Это выполненная в 1980-х годах чайная и кофейная посуда и штофы, расписанные пушкинскими сюжетами. Автор росписей — самобытная художница по фарфору Марина Андреева (Шишкова).

Выставка из фондов Новгородского музея размещена в Льняном амбаре в мемориальной усадьбе «Михайловское». Вход на неё свободный; возрастная рекомендация к посещению — 6+.