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Михаил Ведерников и Борис Елкин совершили выезд на несколько важных строительных объектов в Пскове

Губернатор Псковской области и глава администрации Пскова осмотрели несколько важных строительных объектов в Пскове. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 9 февраля, вместе с главой администрации Пскова Борисом Елкиным совершил рабочий выезд на несколько объектов в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Сначала глава региона посетил площадку реконструкции второй очереди улицы Яна Фабрициуса. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» по направлению «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость реконструируемого участка — около километра с учётом части примыкающих улиц. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам — проводится фрезерование дороги.

Михаил Ведерников обратил внимание на деревья, которые были вырублены в ходе подготовительных работ. «Будут проведены компенсационные посадки», — заверил Борис Елкин. Также вдоль дороги запланирована высадка живой изгороди, добавил он.

«Проработайте несколько вариантов мест для высадки деревьев, чтобы жители могли выбрать», — поручил Михаил Ведерников.

После реконструкции на этом участке дороги будет организовано движение по четырём полосам. Вдоль дороги, согласно проектной документации, предусмотрят парковку, а для автобусной остановки — заездной карман.

Глава региона положительно оценил то, что подрядчик раньше срока вышел на объект для проведения подготовительных работ. «Есть все основания предполагать, что до конца года на этом участке дороги будет запущено движение», — сказал Михаил Ведерников.

Ещё один пункт рабочей поездки — дом Беклешова, который был реконструирован в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» по проекту «Сохранение и продвижение культурно-исторического наследия». На работы было направлено 50 млн рублей грантовых средств. Теперь в обновлённом здании разместился городской туристско-информационный центр.

«Очень достойно и внутри, и снаружи. Рад, что в городе появились новые пространства для проведения выставок и мастер-классов», — отметил по итогам осмотра губернатор.

Также Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход уборки дворов и общественных пространств от снега и наледи.

«Работы много, конечно. Но стоит отметить, что целый ряд управляющих компаний ответственно отнеслись к замечаниям, обращениям жителей. Есть дворы, которые действительно очень качественно убирают. Есть и те, до кого достучаться не получается. Мы обязательно разберёмся уже с привлечением правоохранительных органов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Борис Елкин отметил, что вопрос уборки общественных пространств — актуальный для города. Ряд управляющих компаний начали качественно работать после воздействия с помощью штрафных санкций.

«Большое количество уведомлений выписано управляющим компаниям для явки и составления протокола. Часть протоколов составлена. С остальными будем вести претензионную работу, выписывать штрафы, работать с гражданами, чтобы они вовремя информировали о нарушениях», — подчеркнул глава администрации Пскова. Он добавил, что в настоящее время акцент в уборке сделан на вывозе снега, так как он активно тает из-за потепления.

Глава региона в свою очередь добавил, что воздействовать на управляющие компании планируется не только штрафами. «В ручном режиме будем помогать гражданам расторгать договоры с нерадивыми управляющими компаниями, чтобы у жителей была возможность сделать выбор в пользу ответственных организаций», — добавил он.

 

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