Михаил Ведерников вновь проконтролировал строительство социального городка в Пскове

23:23, 09 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 9 февраля, посетил строительную площадку социального городка в Пскове, сообщает пресс-служба регионаьной администрации.

Сейчас на объекте трудятся 106 человек, среди которых 20 кровельщиков. Таким образом, за неделю количество рабочих на объекте увеличилось вдвое. В ближайшие дни подрядная организация планирует расширить штат ещё 30 рабочими: на объекте появятся дополнительно отделочники и каменщики.

В секции АВВБ выполняются работы по устройству кровли. В настоящее время проводится укладка монолитного пояса, после чего строители приступят к монтажу стропильной системы. Эти работы, а также установку оставшихся окон, зашивку дверных проёмов и проводку вентиляционных отверстий планируется завершить к 10 марта, проинформировал заместитель губернатора Василий Осипов.

В корпусах АБК, Г и Д строители параллельно осуществляют внутреннюю отделку, заливку пола, монтаж электрических сетей и установку сантехники. Для большей продуктивности и организованности действий в этих видах работ создан отдельный график, дополнил вице-губернатор.

В строении Д проводится кладка лифтовых шахт. Договор на поставку оборудования заключён с фирмой из Екатеринбурга, конструкции для псковского соцгородка — в производстве, отметил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Оборудование для благоустройства прилегающей территории и ограждения находится на объекте и будет смонтировано, как только позволят погодные условия.

Губернатор Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость строгого соблюдения графика работ по возведению соцгородка и использования любых возможностей для повышения динамики строительства во всех направлениях. Он напомнил об особой ответственности перед федеральным центром за этот объект и обозначил готовность лично оказывать содействие в решении любых проблемных вопросов.