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Общество

10 февраля отмечается день дипломатического работника в России

10 февраля в России отмечается день дипломатического работника. Профессиональный праздник был установлен указом президента России от 31 декабря 2002 года, пишет calend.ru.

Именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России. При этом возраст российской дипломатической службы значительно старше. На сегодняшний день российская дипломатия решает большое число задач, среди которых – реализация внешнеполитического курса России, дальнейшее укрепление политического, экономического, культурного взаимодействия со странами мира.

В свой профессиональный праздник сотрудники и ветераны Министерства иностранных дел Российской Федерации получают поздравления и награды. Во всех учреждениях ведомства проходят торжественные и памятные мероприятия.

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