В России могут сократить срок потребительских кредитов

08:11, 10 февраля 2022, ПАИ

Срок выдачи необеспеченных займов могут ограничить пятью годами, а банки обяжут включать в расчёт полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг, пишет газета «Известия».

Законопроект в трёх чтениях планируют принять в весеннюю сессию парламента. В конце 2021 года законопроект в Госдуму внесли вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Документ предусматривает отсрочку на полгода для адаптации банков к новым требованиям, в связи с этим он может вступить в силу к концу года.

Согласно законопроекту, заёмщика должны информировать об изменении полной стоимости кредита при пересмотре договора. Банки и эксперты отмечают, что принятие закона повысит прозрачность расчёта полной стоимости кредита, но может стать причиной роста цен на финансовые услуги.

Отметим, средний срок потребительского займа сейчас составляет 3,5-4 года, а максимально возможный – 7 лет.