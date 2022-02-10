Названы два перспективных препарата для лечения COVID-19

08:42, 10 февраля 2022, ПАИ

В ВОЗ назвали перспективные препараты для лечения COVID-19. Это барицитиниб и сотровимаб, пишет газета «Известия».

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что барицитиниб помогает пациентам с тяжёлой или критической формой болезни. Рекомендуется назначать этот препарат с кортикостероидами.

Для лечения лёгкой или средней степени тяжести коронавируса у пациентов с высоким риском госпитализации предложили использовать сотровимаб. К таким относятся пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и пациенты с диабетом, гипертонией и ожирением.

ВОЗ также рассмотрела препараты руксолитиниб и тофацитиниб, но из-за неопределённых результатов использовать их пока не рекомендовала.