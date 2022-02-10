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Общество

В Пскове продолжаются работы по очистке коллектора на улице Киселёва

Горводоканал продолжает работу по очистке коллектора на улице Киселёва в Пскове. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Действия недобросовестных подрядчиков, проводивших дорожные работы по улице Киселёва, стали причиной того, что более месяца Горводоканал не может наладить работу коллектора», - рассказали в предприятии.

В результате жители нескольких многоквартирных домов страдают от затопления подвальных помещений. При этом вымывать из сетей фрагменты сброшенного асфальта не может даже самая современная специализированная техника. Специалисты вынуждены работать вручную с использованием проволоки и тросов.

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