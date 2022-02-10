В январе мясо из Псковской области направляли во Вьетнам, а рыбу — в Нидерланды

09:35, 10 февраля 2022, ПАИ

С начала года из Псковской области поставлялись мясо и мясоcырье во Вьетнам, рыба и рыбопродукция - в Нидерланды, Эстонию, Грузию и Украину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

За январь 2022 года государственные инспекторы ведомства проконтролировали при поставках на экспорт и в станы СНГ 922 тонны продукции животного происхождения, произведённой предприятиями Псковской области. В ходе проведения ветеринарного контроля должностными лицами было установлено, что экспортные партии соответствовали всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров.