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Общество

В РФ предложили облагать акцизом одноразовые вейпы и жидкости для них

В четверг в Госдуму внесут законопроект о введении комбинированной ставки акциза на электронные системы доставки никотина одноразового использования (вейпы) и на жидкости для них, сообщает ТАСС.

Авторами законопроекта выступают руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Алексей Синицын. Данное нововведение направлено на максимальное привлечение в бюджет доходов от никотинсодержащей продукции. По словам авторов, благодаря дополнительному поступлению акциза на жидкости, федеральный бюджет может ежегодно пополняться на сумму до 1 млрд рублей. 

В документе указано, что устройство и жидкость являются составляющими одного объекта и оба являются подакцизными товарами. В настоящее время вейп облагался акцизом единожды, – по ставке, установленной для электронных систем доставки никотина. «Товары, представленные в комплекте, должны быть классифицированы по той части комплекта, которая придает комплекту основное свойство, то есть по коду на устройство электронной системы доставки никотина. Таким образом, при ввозе комплекта акциз уплачивается только за само устройство», – говорится в пояснительной записке.

В результате принятия законопроекта объем дополнительных доходов федерального бюджета может составить свыше 1 млрд рублей в год только за счет дополнительных поступлений акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования, подчеркивают авторы.

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