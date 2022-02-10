Срочно продается трехкомнатная квартира в сданном доме ЖК «Балтийская жемчужина»

16:28, 10 февраля 2022, ПАИ

Просторная трёхкомнатная квартира от официального застройщика «Псковжилстрой» продаётся в уже сданном доме на Завеличенской, 6.



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой













В квартире площадью 85,5 квадратных метра поклеены обои, постелен линолеум, установлена сантехника. Свободная планировка позволяет в дальнейшем сделать ремонт под себя. Жилой комплекс находится в спокойном и озеленённом районе. Рядом с домом построят две школы, два детских сада и поликлинику.

Стоимость 5 130 000 рублей (60 тысяч за квадратный метр). Подробнее на сайте.

По всем вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.