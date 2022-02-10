Участники регионального этапа WorldSkills впервые соревновались на новых площадках, организованных в Колледже ПсковГУ

09:57, 10 февраля 2022, ПАИ

Авторские экскурсии, мастер-классы, анимация и аудиогиды: на новой площадке регионального этапа WorldSkills конкурсантам не до скуки. Участница соревнований - третьекурсница Колледжа ПсковГУ Настя Сахутдинова признается: сложно. Но опыт соревнований бесценен: девушка находится на непрерывной практике в псковской турфирме и уже приглашена туда на работу, так что возможность попробовать себя в роли экскурсовода для нее очень кстати, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

«Организация экскурсионных услуг» - одно из трех направлений, которые впервые представлены на региональном этапе конкурса. На базе Колледжа ПсковГУ участники соревнуются также по таким компетенциям, как «Охрана труда» и «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8».

Экзаменационные задания составлены опытными экспертами так, чтобы подтвердить качество подготовки выпускников в самых разных сферах профобразования, показать их владение практическими навыками. Например, на площадке по охране труда ребята выполняли задания по оказанию первой помощи, на основе нормативных рекомендаций составляли инструкции для представителей разных профессий.

«Мы очень рады тому, что наши студенты могут показать, чему они научились, могут показать работодателям, что готовы к профессиональной деятельности, - подчеркивает проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова. - Наши преподаватели активно включились в этот процесс, стали экспертами, и надеемся, что в следующем году возможности для сдачи демонстрационного экзамена и участия наших студентов в чемпионате расширятся. Речь идет об изменении подходов не только к преподаванию, но и к методикам оценки подготовки качества образовательных программ, к степени готовности наших выпускников сразу войти в профессиональную деятельность».

На площадке «ИТ-решения для бизнеса» тише, чем у экскурсоводов, но не менее интересно. Студентам предложили на основе платформы 1С разработать базу данных, модуль CRM для оценки клиентской базы с функционалом ввода новых абонентов, а также мобильное приложение. Все в аудитории, здесь и сейчас, не отвлекаясь на мелочи.

По мнению главного эксперта площадки «ИТ-решения для бизнеса», заместителя директора фирмы «1С» по направлениям, связанным с профессиональным образованием и WorldSkills Марии Правдиной, значимо, что Псковская область начинает серьезно и системно подходить к формированию хорошего, сильного набора технологий по подготовке специалистов в IT-сфере и контролировать качество их подготовки.

«Это очень важно не только для области, но и для всей страны, - объясняет эксперт. - Процессы цифровизации, которые реализуются на уровне регионов и отдельных предприятий, требуют кадров. «Айтишник» – это главная движущая сила любой цифровой трансформации. Очень важно, что в наше экспертное сообщество вступают новые участники со стороны Псковского университета: это естественным образом запускает процессы обмена опытом и различными наработками, что в свою очередь влияет на совершенствование учебного процесса непосредственно в вузе».

В чемпионате на площадках колледжа приняли участие 16 ребят: тринадцать наших студентов и трое - из Великих Лук. Лучших определят в ближайшие дни. Как рассказала директор Колледжа ПсковГУ Мария Павлова, по каждому направлению выберут трех чемпионов, определят обладателя медальона за профессионализм. В дальнейшем обладатели первого места отправятся на отборочные соревнования на право участия в финале национального чемпионата WorldSkills.