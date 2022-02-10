Замену термину «QR-код» нашли в России

10:11, 10 февраля 2022, ПАИ

Заменить термин «QR-код» на «графический код» предложил проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий, сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, необходимость показывать код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции отчасти из-за самого термина.

«Термин «QR-код» не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура – Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Все непонятное усиливает раздражение. Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло», – сказал он.