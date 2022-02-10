Систему водоснабжения и водоотведения отремонтируют в Дедовичской районной больнице
Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения запланирован в Дедовичской районной больнице. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 527 тыс. 463,61 рубля. Средства будут выделены из бюджета Псковской области по Государственной программе «Развитие здравоохранения» в целях модернизации первичного звена.
Работы нужно завершить до 14 июня 2022 года.
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