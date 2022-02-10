Систему водоснабжения и водоотведения отремонтируют в Дедовичской районной больнице

10:16, 10 февраля 2022, ПАИ

Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения запланирован в Дедовичской районной больнице. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 527 тыс. 463,61 рубля. Средства будут выделены из бюджета Псковской области по Государственной программе «Развитие здравоохранения» в целях модернизации первичного звена.

Работы нужно завершить до 14 июня 2022 года.