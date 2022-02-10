Мужчина в Пскове напал на жительницу на улице и ограбил

10:37, 10 февраля 2022, ПАИ

В Пскове мужчина напал на женщину на улице и ограбил. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

5 февраля вечером в Пскове у дома на улице Труда к 57-летней горожанке подбежал незнакомец и ударил ее. А затем вытащил из сумки упавшей женщины кошелек, забрал из него деньги и скрылся.

Грабителем оказался 44-летний безработный пскович, ранее уже судимый за грабеж. Его задержали полицейские, он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное ч.2 статьи 161 (грабеж) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.