Созвездие Орион и всполохи северного сияния запечатлел пскович
Созвездие Орион и всполохи северного сияния запечатлел пскович февральской ночью. Фотография размещена в группе «ВКонтакте» «Клуб любителей астрономии Псковской области».
«Зимний охотник Орион и полярное сияние в одном кадре», - подписал свой снимок Сергей Попов.
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