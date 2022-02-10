Студентка ПсковГУ стала финалисткой Международного конкурса «Adrenalina teatrale»

10:42, 10 февраля 2022, ПАИ

Студентка Института математического моделирования и игропрактики Владлена Смирнова заняла второе место в Международном молодежном конкурсе театрального костюма и декораций «Adrenalina teatrale» (Театральный адреналин) – Милан (Италия) и вышла в финал. Девушка обучается на втором курсе университета по профилю подготовки «Конструирование швейных изделий», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Владлена Смирнова представила жюри несколько эскизов. Теперь ей предстоит до 25 мая не просто сшить, но и представить свои костюмы экспертному жюри, в состав которого входят критик и историк танца и балета, член Национальной Гильдии театральных критиков и Международной Ассоциации театральных критиков Микеле Оливьери, арт-критик, искусствовед, президент культурной ассоциации «Adrenalina Culturale» Влада Новикова-Нава, президент ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла», академик Национальной академии индустрии моды (НАИМ) Лариса Кострова и другие специалисты.

«Adrenalina teatrale» – это Международный конкурс, участниками которого могут стать ребята от 12 до 17 лет и молодежь от 18 до 35 лет со всего мира. Конкурс позволит молодым талантам почувствовать себя в роли будущего профессионала в области театрального костюма и декораций.

Цель мероприятия заключается в выявлении талантливой молодежи, привлечении их внимания к театру и театральной деятельности. Конкурс призван научить молодых людей основам проектирования и исследования в направлении создания декораций и театральных костюмов.

Задача участников заключается в подготовке эскизов театральных костюмов и декораций на первом этапе, и пошив, и презентация самого костюма - на втором.

Первый выпуск конкурса посвящен 120-летию со Дня рождения выдающегося артиста театра и сценографа Николая Бенуа.