Более 17 млн потратят на модернизацию центра занятости в Пскове
Объявлен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту отделения центра занятости в Пскове. Документация размещена на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17 млн 686 тыс. 751,39 рубля. Средства предоставлены из бюджета Псковской области.
Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей и заменить оборудование в соответствии с перепланировкой и потребностями отделения (электроснабжение, отопление, кондиционирование, водоснабжение и канализация, сети связи). Также будут заменены дверные проемы и части оконных блоков, капитально отремонтированы полы и все помещения, заменено покрытие пандуса. Кроме того, планируется покрасить ограждение забора и произвести санацию зеленых насаждений, максимально сохранив существующие деревья.
Работы должны быть завершены до 30 июня 2022 года.
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