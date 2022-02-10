Более 17 млн потратят на модернизацию центра занятости в Пскове

11:16, 10 февраля 2022, ПАИ

Объявлен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту отделения центра занятости в Пскове. Документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17 млн 686 тыс. 751,39 рубля. Средства предоставлены из бюджета Псковской области.

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей и заменить оборудование в соответствии с перепланировкой и потребностями отделения (электроснабжение, отопление, кондиционирование, водоснабжение и канализация, сети связи). Также будут заменены дверные проемы и части оконных блоков, капитально отремонтированы полы и все помещения, заменено покрытие пандуса. Кроме того, планируется покрасить ограждение забора и произвести санацию зеленых насаждений, максимально сохранив существующие деревья.

Работы должны быть завершены до 30 июня 2022 года.