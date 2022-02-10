В Невеле завершается ремонт городского культурного центра
Ремонт городского культурного центра завершается в Невеле. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал глава Невельского района Олег Майоров.
Благодаря участию в федеральном проекте району удалось получить средства на ремонт здания. Глава муниципалитета отметил, что при ремонте постарались сохранить всю архитектурную часть старого здания. Сейчас внутри здания идут отделочные работы.
В скором времени ремонт планируется завершить. Олег Майоров подчеркнул, что это долгожданный и важный объект для невельчан, поскольку они обрели новую площадку для реализации своих талантов.
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