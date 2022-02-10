3,5 млн рублей потратили на приведение в порядок воинских захоронений в Невельском районе

11:28, 10 февраля 2022, ПАИ

В Невельском районе на приведение в порядок и ремонт воинских захоронений потратили 3,5 миллиона рублей. Об этом заявил глава муниципалитета Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля.

По словам Майорова, всего на территории района находится 87 воинских захоронении. «Очень важный шаг, чтобы все воинские захоронения стали объектами культурного наследия», - считает глава района.

Олег Майоров также обратил внимание на то, что арка освободителям Невеля не ремонтировалась с 1950-х годов, но в итоге ее удалось привести в надлежащий вид.

Глава муниципалитета также напомнил, что в 2020 году району было присвоено звание «Край партизанской славы». Олег Майоров отметил, что территорию возле памятного знака в Невеле в память о погибших воинах планируется развивать и дальше, на эти цели направят еще 500 тысяч рублей.

Напомним, что в 2022 году в медиацентре Псковского агентства информации запланировано проведение цикла пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главой Псковского района и главой Островского района.