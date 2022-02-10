20 автомобильных аккумуляторов украл молодой человек из мастерской в Псковской области

11:31, 10 февраля 2022, ПАИ

В деревне Бор Новосокольнического района из мастерской местной организации похищены 20 аккумуляторов для грузовых автомобилей. Причиненный ущерб составил 38 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» установили подозреваемого в краже, им оказался 28-летний житель Ленинградской области, который, по имеющимся сведениям, ранее работал в этой организации. Похищенное он сдавал в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В поселке Дедовичи из гаража у дома на улице Харченко похищены две бензопилы, перфоратор, сварочный аппарат и другое имущество. Причиненный ущерб составил свыше 26 тысяч рублей. Вором оказался безработный, ранее судимый 41-летний житель Дедовичского района. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. По версии следствия, подозреваемый проник в помещение гаража, воспользовавшись ключом, который владелец забыл в замочной скважине.