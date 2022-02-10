Ещё две газовых котельных планируют построить в Невеле

11:36, 10 февраля 2022, ПАИ

В Невеле планируют реализовывать большой инвестиционный проект стоимостью 60-70 млн рублей, в рамках которого предполагается строительство двух газовых котельных. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал глава Невельского района Олег Майоров.

Глава муниципалитета отметил, что ранее в эксплуатацию были введены три газовых котельных. Из 10 котельных, имеющихся в Невельском районе, семь работают на газу, ещё две котельные – угольные, и одна на пару.

Напомним, что в 2022 году в медиацентре Псковского агентства информации запланировано проведение цикла пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главой Псковского района и главой Островского района.