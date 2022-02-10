1178 заявок на участие в программе догазификации подали в Невельском районе
В Невельском районе подано более 1 178 заявлений на догазификацию домовладений, которая проводится в стране по поручению президента России. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил глава муниципалитета Олег Майоров.
На данный момент в Невельском районе 3 982 домовладения подлежат газификации. При этом, несмотря на охваты кампании и активное донесение до населения соответствующей информации, подано всего 1 178 заявок, что составляет менее 30% от общего числа.
Олег Майоров пояснил, что газоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение относятся к комфортной среде. «Наличие этой инфраструктуры и есть комфортная среда», – отметил он.
Ранее заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов рассказал, как можно подать заявку на догазификацию.
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