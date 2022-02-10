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Экономика

Инвестор из Санкт-Петербурга откроет в Невеле производство колотых дров

Инвестор из Санкт-Петербурга откроет в Невеле производство колотых дров. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил глава Невельского района Олег Майоров. 

Дрова востребованы в Великобритании в качестве экологического вида топлива для каминов. Объем инвестиций уже составил 60 млн рублей. Будет открыто порядка 80 рабочих мест. Работодатели провели собеседования с 350 потенциальными сотрудниками.

Олег Майоров упомянул также о производстве греческого сыра в деревне Боканово. «Наша сыроварня - бренд, и невельчане его хорошо знают», - отметил глава района, добавив, что сыры раскупают очень быстро.

«Важно, что мы сумели сохранить и производство на Невельской швейной фабрике, и на обувной фабрике. Нас хорошо знают на белорусских выставках. Качеству продукции доверяют», - подчеркнул Олег Майоров

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