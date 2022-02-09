В Острове-2 приведут в порядок стадион

11:49, 10 февраля 2022, ПАИ

Общественную территорию стадиона на улице Авиационной благоустроят в Острове-2 . Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 130 тыс. 398,8 рубля. Источник финансирования — казна Островского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов, предоставляемых в рамках реализации государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды на 2018—2022 годы».

Предусмотрены устройство беговой дорожки из асфальтобетона, ямы для прыжков, волейбольной площадки, уличного освещения, установка малых архитектурных форм, земляные работы. Срок исполнения контракта — 30 июня 2022 года.