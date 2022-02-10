Порядка 5 млн рублей выделят на разработку документации на ремонт моста в Невеле

11:53, 10 февраля 2022, ПАИ

В Невеле на разработку проектно-сметной документации на ремонт моста выделят пять миллионов рублей. Об этом заявил глава Невельского района Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля.

По словам Олега Майорова, транспортная нагрузка в городе велика из-за реализации проекта по производству свинины на свиноводческом комплексе. Сейчас, как подчеркнул глава муниципалитета, движение по мосту временно ограничено в целях безопасности.

«Если говорить в целом, то большую поддержку получаем из области - областные субсидии, ежегодно порядка 25 млн рублей дополнительно идет в дорожный фонд Невельского района», - сказал глава муниципалитета.

Он отметил, что треть средств уйдет на ремонт сельских дорог и две трети — на городские.

Напомним, что в 2022 году в медиацентре Псковского агентства информации запланировано проведение цикла пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главой Псковского района и главой Островского района.