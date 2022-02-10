Девять ТОСов функционируют в Невельском районе
В Невельском районе функционирует девять ТОСов, в деятельность которых вовлечены 534 человека. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал глава Невельского района Олег Майоров.
Глава муниципалитета отметил, что вопрос развития ТОСов очень важен, и считает, что основной задачей районных властей является помощь в их создании.
Олег Майоров уверен, что местное самоуправление, инициативное бюджетирование и ТОСы должны быть едиными. «Тогда любую среду можно будет менять и адаптировать для себя, люди будут создавать своё видение микропространства», - отметил он.
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