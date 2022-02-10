Еще семь человек скончались от коронавируса в Псковской области

12:27, 10 февраля 2022, ПАИ

Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, сообщили в официальном Tlegram-канале региона.

Количество погибших в результате осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 1488 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 80100 случаев заражения COVID-19, за сутки заразились еще 649 человек. На данный момент на лечении находится 8735 пациентов.