Еще семь человек скончались от коронавируса в Псковской области
Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, сообщили в официальном Tlegram-канале региона.
Количество погибших в результате осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 1488 человек.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 80100 случаев заражения COVID-19, за сутки заразились еще 649 человек. На данный момент на лечении находится 8735 пациентов.
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