Работа третьекурсницы Колледжа ПсковГУ стала лучшей на первом этапе конкурса сочинений «Без срока давности»

12:37, 10 февраля 2022, ПАИ

Конкурсная комиссия завершила оценку работ первого этапа конкурса сочинений «Без срока давности». Лучшей признали работу студентки 3 курса Колледжа ПсковГУ Яны Кузьменковой, рекомендовав ее к участию в региональном этапе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Напомним, в конце января 40 студентов Колледжа ПсковГУ присоединились к конкурсу сочинений «Без срока давности». Приоритетными для ребят стали две темы: военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса. Чаще всего ребята выбирали жанр эссе, рассказа или очерка.

Конкурс посвящен сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участникам предлагается написать текст (рассказ, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочная экскурсия) на такие темы, как преступления нацистов против мирных жителей на оккупированной территории, архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов.