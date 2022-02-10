Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работа третьекурсницы Колледжа ПсковГУ стала лучшей на первом этапе конкурса сочинений «Без срока давности»

Конкурсная комиссия завершила оценку работ первого этапа конкурса сочинений «Без срока давности». Лучшей признали работу студентки 3 курса Колледжа ПсковГУ Яны Кузьменковой, рекомендовав ее к участию в региональном этапе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Напомним, в конце января 40 студентов Колледжа ПсковГУ присоединились к конкурсу сочинений «Без срока давности». Приоритетными для ребят стали две темы: военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса. Чаще всего ребята выбирали жанр эссе, рассказа или очерка.

Конкурс посвящен сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участникам предлагается написать текст (рассказ, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочная экскурсия) на такие темы, как преступления нацистов против мирных жителей на оккупированной территории, архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

10 февраля 2022

Елена Полонская поручила депутатам гордумы провести мониторинг образовательных учреждений на своих округах
10 февраля 2022

Для постановки диагноза COVID-19 россиянам теперь достаточно результата экспресс-теста
10 февраля 2022

Работа третьекурсницы Колледжа ПсковГУ стала лучшей на первом этапе конкурса сочинений «Без срока давности»

10 февраля 2022

Еще семь человек скончались от коронавируса в Псковской области
10 февраля 2022

Новый приют для бездомных животных планируют построить в Невеле
10 февраля 2022

Почти 200 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
10 февраля 2022

Виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга выращивают в Псковской области
10 февраля 2022

1178 заявок на участие в программе догазификации подали в Невельском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...