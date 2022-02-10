Для постановки диагноза COVID-19 россиянам теперь достаточно результата экспресс-теста
Для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» россиянам теперь будет достаточно положительного результата экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщается в постановлени главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4.
«Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в постановлении.
В официальном Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщили, что положительные результаты экспресс-тестов, проведенных в поликлиниках, будут учитываться в ежедневной статистике заболевших.
Также в документе отмечено, что выписка пациентов с больничного после выздоровления осуществляется без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней.
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Для постановки диагноза COVID-19 россиянам теперь достаточно результата экспресс-теста
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