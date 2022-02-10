Для постановки диагноза COVID-19 россиянам теперь достаточно результата экспресс-теста

12:44, 10 февраля 2022, ПАИ

Для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» россиянам теперь будет достаточно положительного результата экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщается в постановлени главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4.

«Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в постановлении.

В официальном Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщили, что положительные результаты экспресс-тестов, проведенных в поликлиниках, будут учитываться в ежедневной статистике заболевших.

Также в документе отмечено, что выписка пациентов с больничного после выздоровления осуществляется без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней.