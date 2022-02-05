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Общество

В России отменили повторные тесты для лечащих COVID-19 дольше семи дней

В России отменили контрольные отрицательные тесты для пациентов, которые лечатся COVID-19 дольше семи дней, говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовых актов.

При этом, россияне, которые лечатся менее семи дней, будут выписывать после получения одного отрицательного теста на коронавирус. Сделан он должен быть не ранее чем через три дня после получения положительного. 

Кроме того, с 6 февраля людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию. Такие меры в Роспотребнадзоре объяснили особенностями штамма омикрон. При этом, по словам специалистов, при других вариантах коронавируса будет использоваться уже другая тактика.

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