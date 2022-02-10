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Общество

Жители Островского района могут отправить свои предложения по проекту реконструкции площади и сквера Клавдии Назаровой

Начался сбор предложений для разработки проектной документации по реконструкции площади и сквера имени Клавдии Назаровой в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Островского района.

Местные жители, желающие принять участие в обсуждении проекта, могут сообщить о своих конкретных предложениях на электронную почту gkh@ostrov.reg60.ru, в комментариях к данному посту https://vk.com/gor_sreda_ostrov?w=wall-193599613_331, в комментариях к посту в официальной группе администрации Островского района «ВКонтакте» https://vk.com/ostrovrajonÂ, по телефону 8 (81152) 3-11-49 в рабочее время: с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Предложения принимаются до 11:00 16 февраля.

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