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Общество

В Псковском агротехническом колледже открыт новый учебный класс со спецоборудованием

Учебный класс, оборудованный современным сельскохозяйственным оборудованием, открыт в Псковском агротехническом колледже. Мероприятие прошло в рамках 6-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В кабинете развернуто два основных тематических лабораторных стенда, на которых представлены приборы рулевого управления с гидравлическим усилителем и навесное оборудование колесного трактора. Это позволит организовывать для студентов колледжа практические занятия по изучению конструкций и принципов работы сельхозтехники.

Осуществленная модернизация поможет усилить подготовку учащихся по направлению «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Оснащение учебному учреждению предоставлено в рамках сотрудничества с белорусскими партнерами — Минским тракторным заводом.

В рамках деловой программы чемпионата состоялась встреча представителей региональной системы профессионального образования со стратегическими партнерами, представителями различных производственных предприятий. Основная тема обсуждения — успешная практическая подготовка обучающихся. Участники встречи рассмотрели эффективные модели взаимодействия, возможности для развития социального партнерства. Кроме того, состоялось подписание договора о сотрудничестве между колледжем и белорусскими партнерами. Подписи под документом поставили директор колледжа Сергей Янкин и исполняющий обязанности генерального директора ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» Александр Голуб.

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Псковской области проходит с 2017 года. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов.

Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

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