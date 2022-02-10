Елена Полонская поручила депутатам гордумы провести мониторинг образовательных учреждений в своих округах

12:54, 10 февраля 2022, ПАИ

Вопрос по факту ухода детей из дошкольных учреждений города Пскова, а также о мерах, предпринимаемых администрацией города Пскова по недопущению подобных инцидентов, обсудили на заседании комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы под председательством Федора Постнова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Как рассказал и. о. заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, совместно с комитетом по образованию в образовательных учреждениях города Пскова был проведен ряд мероприятий по профилактике экстремизма и обеспечения антитеррористической безопасности, также ведется работа по формированию списка учреждений, в которых необходима замена или ремонт ограждений.

«Считаю целесообразным привлечь к этой работе депутатов городской Думы. Пусть проведут мониторинг по состоянию антитеррористической защищённости образовательных учреждений в своих округах. Таким образом, мы ускорим процесс выявления учреждений, которые остро нуждаются в ремонте ограждений и систем безопасности. Кроме того, предлагаю рассмотреть вопрос перераспределения выделенных детскому саду «Искорка» денежных средств на асфальтирование и направить их на ремонт забора», - отметила глава Пскова Елена Полонская.

Предложенные инициативы будут вынесены на рассмотрение в ходе заседания очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится 11 февраля.