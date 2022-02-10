За 4,4 миллиона рублей продали на аукционе архив Солженицына

12:56, 10 февраля 2022, ПАИ

На аукционных торгах продали архив писателя Александра Солженицына за 4,4 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Самой дорогой позицией оказалась машинопись «Архипелаг ГУЛАГ» с авторской правкой и автографом, которую продали за 1,3 миллиона рублей при стартовой цене 350 тысяч. Помимо романа в архив также вошли и многочисленные автографы, авторские машинописи «В круге первом», «Шоссе Энтузиастов», наброски писем Нобелевскому комитету и рукописный вариант «Письма вождям Советского Союза».