За 4,4 миллиона рублей продали на аукционе архив Солженицына
На аукционных торгах продали архив писателя Александра Солженицына за 4,4 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Самой дорогой позицией оказалась машинопись «Архипелаг ГУЛАГ» с авторской правкой и автографом, которую продали за 1,3 миллиона рублей при стартовой цене 350 тысяч. Помимо романа в архив также вошли и многочисленные автографы, авторские машинописи «В круге первом», «Шоссе Энтузиастов», наброски писем Нобелевскому комитету и рукописный вариант «Письма вождям Советского Союза».
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