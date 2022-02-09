Российские керлингисты обыграли сборную Китая в матче группового этапа Олимпиады

13:01, 10 февраля 2022, ПАИ

Мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по керлингу сегодня, 10 февраля, одержала победу над командой Китая во втором матче группового этапа Игр-2022 в Пекине.

Россияне выиграли со счетом 7:4. В составе команды выступали Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Это первая победа российских керлингистов на текущих Олимпийских играх. В первом матче сборная ОКР проиграла соперникам из США со счетом 5:6.

11 февраля россиян ожидает матч с командой Швейцарии.