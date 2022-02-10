Нарушивших запрет на въезд в Россию двух иностранцев осудили в Псковской области

13:11, 10 февраля 2022, ПАИ

Псковские пограничники пресекли попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации двумя иностранными гражданами, въезд которым на территорию страны был запрещён. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Молодые люди 31 и 33 лет следовали в Россию на пассажирских поездах международного сообщения. Во время проверки документов выяснилось, что мужчинам запрещен въезд в Россию. Один из иностранцев ранее отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, за это его депортировали на родину. Другого неоднократно привлекали к административной ответственности на территории России.

Невельский районный суд признал мужчин виновными в совершении преступления по части 2 статьи 322 УК РФ и назначил наказания: одному лишение свободы на пять месяцев с отбыванием в колонии общего режима, другому штраф 115 тысяч рублей. Приговоры суда вступили в законную силу.