Ремонт затапливающей кладбище водопропускной трубы поручил провести в Палкинском районе губернатор

13:35, 10 февраля 2022, ПАИ

Житель Палкинского района попросил у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оказать содействие в ремонте водопропускной трубы на участке автодороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, проходящей в деревне Родовое. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Из-за поломки трубы весной подтапливает сельское кладбище. Местный житель не раз обращался и в администрацию района, и в область, но внятного ответа не получил.

Губернатор отметил, что разберётся, чтобы чиновники не отвечали отписками на вопросы людей, и поручил при подходящих погодных условиях провести работы по ремонту водопропускной трубы и углублению водоотводных кюветов, чтобы максимально отвести воду от кладбища.