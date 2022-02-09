Партнастройка

13:48, 10 февраля 2022, ПАИ

В повестке дня вновь находится судьба КПРФ, Геннадия Зюганова и, по большому счету, вопрос, что делать с левым партийным флангом в России. Дискуссии актуализируют обсуждение перспектив как замены Геннадия Зюганова, так и возможного появления нового левого партпроекта, например, путем партийного слияния. Однако проблематика, как нам видится, несколько шире: в вопросе будущего партийной системы России.

В России нет успешного опыта слияния партий, результатом которого стала бы долгосрочная и жизнеспособная партийная конструкция. Единственное исключение - создание «Единой России». Однако этот опыт повторить до сих пор не удавалось. ЕР заняла нишу центристской, консервативной партии.

Между тем на левом и правом флангах партийной системы эволюционные процессы продолжаются до сих пор. Разговоры о возможном проекте левой партии (под брендом ли КПРФ, СР ли) дают новый виток дискуссии о том, что в России нужна понятная, устойчивая, не требующая постоянных подпорок система из двух (трех) эффективно конкурирующих между собой партий.

Демиурги политического процесса в России с помощью партпроектов до сих пор решали скорее тактические, среднесрочные задачи, не замахиваясь на длинные дистанции. Системная проблема еще и в том, что в России партии излишне персонифицированы: партпроекты «под кого-то», как мотыльки, умирают быстро. Подавляющее большинство новых партийных проектов в России живут не более 1-2 думских циклов, после чего уходят в небытие.

Слияние под «Справедливую Россию» - каждый раз это попытки подставить костыли на место так и не выросшей взамен КПРФ левой альтернативы. Попытка отрастить вторую ногу российской партсистемы в 2006 году путем слияния (поглощения) «Родины», Российской партии жизни и Партии пенсионеров особым успехом не увенчалась: появилась только культя. Попытка №2 вдохнуть жизнь в СР состоялась в 2021 году, но, скорее, решила задачи по политическому выживанию отдельных руководителей партии и смещению центров управления внутри нее.

Нынешние КПРФ и СР не удовлетворяют запросам ни снизу, ни сверху. Одна так и не выбралась из непонятной уже подавляющему большинству кондовой советской риторики, вторая - все еще пребывает в поисках идеологической платформы. Вдохнуть жизнь в партию с помощью прививки в виде Прилепина не удается. Между тем значимость и необходимость «левого проекта», в том числе с учетом выдавливания несистемной оппозиции за границы политического поля, возрастает многократно.

«Новые люди», которые успешно вошли в Госдуму и выступили на выборах в ряде регионов, могут стать ядром создания крепкой партии правого толка. Говорить об эффективности и перспективах проекта пока, пожалуй, рановато. С одной стороны, «Новые люди», как более пассионарное партийное объединение, может поглотить Партию роста Бориса Титова (мучительный переговорный процесс с которым уже изрядно затянулся) и выйти на новый уровень. С другой, опасность стать проектом только на один думский цикл, памятуя российский опыт партостроения, для «Новых людей» также довольно высока.

На том же правом фланге существует старейшая российская партия — ЛДПР. Однако эксперты в один голос говорят, что болезнь Владимира Жириновского ставит под сомнение будущее либерал-демократов.

Повторимся, вопрос вождизма, роль личности в российской партийной системе — это существенный риск в развитии партсистемы страны в целом, а не только ЛДПР. Просто либерал-демократы — пример наиболее показательный. И вероятность того, что партия в случае смены Жириновского на другого лидера будет иметь такое же даже не влияние, а звучание, как сейчас, довольно низка.

В целом болезнь Жириновского — это еще один камешек в пользу того, что российская партийная система нуждается в новом эволюционном скачке, например, в переходе к полноценной двух-трехпартийной системе. Правда, в этом случае ЛДПР — не самая лучшая основа для формирования правого фланга российской партийной конструкции.

Вероятно, это прозвучит слишком цинично, но нельзя исключать, что сейчас удобный момент для начала сворачивания долгоиграющего проекта под названием «соколы Жириновского» и старта более цивилизованного «правого» партстроительства.

Эволюционный процесс партийного пространства России нуждается в ускорении, однако задаваемые до сих пор параметры партэкспериментов изрядно его сдерживают.