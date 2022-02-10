Ждать ли снегопадов в Псковской области в ближайшее время, рассказала Тала Нещадимова

13:52, 10 февраля 2022, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, ждать ли в ближайшее время снегопадов.

Тала Нещадимова отметила, что в ближайшее время интенсивные осадки в виде снегопадов или дождей не ожидаются, характер погоды существенно меняться не будет. В отдельные ночи 12, 14 февраля в некоторых районах области ожидается понижение температуры до -10, -11 градусов.

Дневные температуры будут близкими к нулю, в отдельные дни либо небольшие минусы, либо небольшие плюсы. Ветер южных и западных направлений. Прогнозируются также незначительные осадки в виде снега и мокрого снега.