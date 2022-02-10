К лету на улице Строителей в Опочке появится крытая автобусная остановка
Жители Опочки просят оказать содействие в установке остановочного павильона на автобусной остановке на улице Строителей. Местная жительница, озвучила этот вопрос губернатору Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Цена вопроса – около 200 тысяч рублей. Глава Опочецкого района Юрий Ильин отметил, что средства уже предусмотрены в бюджете муниципалитета, и до 1 октября автопавильон будет установлен.
«Это несерьезно!» - сказал губернатор Михаил Ведерников и поручил главе района переговорить с подрядчиком, чтобы остановочный павильон был установлен к 1 июня.
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