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Общество

К лету на улице Строителей в Опочке появится крытая автобусная остановка

Жители Опочки просят оказать содействие в установке остановочного павильона на автобусной остановке на улице Строителей. Местная жительница, озвучила этот вопрос губернатору Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Цена вопроса – около 200 тысяч рублей. Глава Опочецкого района Юрий Ильин отметил, что средства уже предусмотрены в бюджете муниципалитета, и до 1 октября автопавильон будет установлен.

«Это несерьезно!» - сказал губернатор Михаил Ведерников и поручил главе района переговорить с подрядчиком, чтобы остановочный павильон был установлен к 1 июня.

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