Расстояние в длину экватора проходят и проезжают почтальоны в Псковской области

14:22, 10 февраля 2022, ПАИ

Расстояние в длину экватора проходят почтальоны в Псковской области. Как уточнила на пресс-конференции «АиФ-Псков» в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина, в регионе 191 почтовый маршрут, общая длина которых около 40 тысяч км.

Ежедневно корреспонденцию и подписные издания развозят по региону 88 автомобилей, также в почтовом парке - 15 передвижных почтовых отделений.

«У нашего филиала хороший потенциал. В прошлом году курьерская служба обработала более 100 тысяч EMS-отправлений. Заказать курьера можно через сайт или через приложение. Мы делаем всё, чтобы люди активно пользовались этой услугой», - отметила Дарья Цилина.