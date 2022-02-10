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Общество

Около 12 млн почтовых отправлений обработала «Почта России» в Псковской области за год

«Почта России» в прошлом году обработала в Псковской области около 12 млн отправлений. Об этом 10 февраля на пресс-конференции издания «АИФ-Псков» в медиацентре ПАИ рассказала руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Второй год подряд совокупный объем входящих и исходящих почтовых отправлений  в Псковской области увеличивается на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году он составил порядка 12 млн. Из них 11 млн 200 тысяч – простая заказная корреспонденция, еще 800 тысяч – EMS-отправления, посылки и бандероли. «Говорить о стагнации пока не приходится», – отметила руководитель УФПС Псковской области.

В 2021 году «Почта России» доставила читателям 4,5 млн подписных изданий, 1 млн 600 тысяч пенсий и социальных пособий. Также сотрудники филиалов помогли доставить 11 млн 615 тысяч счетов и квитанций. 

Дарья Цилина отметила, что самое главное для развития – иметь хороших, вовлеченных и качественных сотрудников. По её словам, на данный момент в организации работают 800 человек, штат укомплектован примерно на 90%. Также глава УФПС Псковской области подчеркнула, что более 500 сотрудников работают в организации больше 15 лет. 

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