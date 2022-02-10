Полицейские установили личность мужчины, расстрелявшего собак в Гдовском районе

15:01, 10 февраля 2022, ПАИ

Полицейские установили личность мужчины, расстрелявшего трех собак в деревне Чернёво Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району раскрыли резонансное преступление, совершенное в деревне Чернёво в новогодние праздники. В полицию обратилась жительница деревни и сообщила, что неизвестный застрелил трех собак, две из которых были домашними. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли пули и гильзы.

По факту жестокого обращения с животными полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. По версии следствия, им оказался 61-летний житель Гдовского района. Мужчина рассказал, что занимается охотой и имеет зарегистрированное оружие. Он отметил, что 5 января собаки якобы напали на него за пределами поселка.

Расследование продолжается. Для привлечения виновного лица к установленной законом ответственности следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.