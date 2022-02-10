Сельский клуб в Торошино намерены отремонтировать по нацпроекту

15:04, 10 февраля 2022, ПАИ

Жительница Псковского района от имени жителей деревни Торошино обратилась к губернатору с просьбой помочь с ремонтом здания сельского клуба. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По словам женщины, ремонта здесь не было много лет, двери и окна уже заколочены, полы внутри проваливаются, а потолки осыпаются. Однако в деревне проводится много культурных и памятных мероприятий, которые посещают жители и соседних деревень.

Губернатор ответил, что здание клуба уже включено в заявку от Псковской области на 2022 год в рамках нацпроекта «Культура», что позволит привести его в порядок за счет федеральных средств. В этом году из федерального бюджета выделено 6,27 млн рублей на работы по замене перекрытий, электромонтажные работы, также будут выделены средства из местного бюджета на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

Важно, чтобы объект был поддержан при рассмотрении заявки в нацпроект на финансирование в 2023 году, чтобы ремонт здания был завершен и клуб начал свою работу. Михаил Ведерников подчеркнул, что при необходимости готов принять личное участие в согласовании заявки в Министерстве культуры РФ.