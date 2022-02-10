От сала до бензопилы. Дедовичский суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы за серию краж

15:41, 10 февраля 2022, ПАИ

Дедовичский районный суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за семь краж и умышленное уничтожение чужого имущества, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что в период с 1 июля 2016 года по 5 ноября 2021 года мужчина совершил семь краж имущества на общую сумму более 65 000 рублей. Ассортимент похищенного разнообразный: от домашнего солёного сала до бензопилы.

Также с целью сокрытия следов преступления 7 апреля 2021 года подсудимый после одной из краж совершил поджог дачного дома, уничтожив его и всё находящееся в нем имущество, причинив материальный ущерб на общую сумму 484 000 рублей.