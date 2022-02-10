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Общество

Псковичам напоминают о важности световозвращающих элементов

Фото: "Печорская правда"

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» напоминают о том, что световозвращающий элемент является важным элементом для обеспечения безопасности пешеходов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге», - рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без возвращателя.


Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы.

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