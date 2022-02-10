Алёна Иванова: Электронное голосование – это органичный и нужный инструмент
Член Общественной палаты Псковской области, заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алёна Иванова считает, что электронное голосование на выборах – это органичный и нужный инструмент в реалиях сегодняшнего дня. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
По словам Алены Ивановой, традиционная система голосования на данный момент остаётся самой используемой формой осуществления волеизъявления, как наиболее понятная и привычная для избирателей. Однако это лишь вопрос времени – опыт проведения ДЭГ показывает, что преимуществ у данной формы голосования очень много: реализация активного избирательного права для маломобильных групп населения, для тех россиян, у кого в силу жизненных обстоятельств нет возможности добраться до участка, а также это и привлечение внимания молодёжи к выборам.
«Они «живут» в цифровой среде, в этой связи цифровые способы голосования позволят им почувствовать сопричастность к управлению государством, преодолеть подростковый нигилизм и повысить уровень своей правовой грамотности. При этом, конечно, краеугольным фактором дистанционного электронного голосование остаётся доверие к нему. Организаторам выборов необходимо будет продолжать работать в этом направлении, расширяя возможности общественного наблюдения за ДЭГ», - отметила Алена Иванова.
26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования для всех регионов и на выборах всех уровней. За это решение проголосовали 296 депутатов, 74 выступили против, один воздержался.
Поправки предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно законопроекту ДЭГ на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.
Ранее идею организации дистанционного электронного голосования поддержал председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов.
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