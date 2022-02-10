Более 4 тысяч рублей стоит отлов одной собаки в Псковской области

17:00, 10 февраля 2022, ПАИ

На отлов одной бездомной собаки в Псковской области из регионального бюджета выделяется по 4 315,7 рубля. Об этом рассказала Псковскому агентству информации председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

В эту сумму включены транспортные расходы – 761,32 рубль; стоимость чипа – 203 рубля, ошейник/петля - 110 рубля. Также предусмотрены средства на покупку медикаментов для оказания первой помощи животному, наркоз и стерилизацию (кастрации) - 2169,38 рубля. Специалистам, выполняющим услуги по контракту, платят за каждую собаку 1072 рубля.

Напомним, в этом году на отлов и временное содержание собак из бюджета Псковской области выделено 4 миллиона 317 тысяч рублей. На содержание бездомного животного в приюте из бюджета Псковской области выделяется 39,99 рублей на сутки.

Отметим, жители Псковской области стали чаще жаловаться на стаи бездомных животных. В Дно собаки загрызли домашних кур и кроликов, а в деревне Речки Печорского района с цепи сорвалась собака и покусала двоих детей. В 2021 году более 400 псковичей обратились в травмпункт из-за укусов животных. Интернет-пользователи из Пушкинских Гор пожаловались на засилье волков.

Подробнее о том, как решают проблему бездомных животных в Псковской области, читайте здесь.