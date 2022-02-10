В 40 рублей обходится бюджету Псковской области суточное содержание животного в приюте

16:49, 10 февраля 2022, ПАИ

На содержание бездомного животного в приюте из бюджета Псковской области выделяется 39,99 рубля на сутки. Об этом рассказала Псковскому агентству информации председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Речь идёт о животных, которых отлавливают по договорам с государственными ветеринарными учреждениями области. Этим занимаются зоозащитные организации. Именно они реализуют программу «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск в среду обитания». По заявкам граждан и организаций зоозащитники, с которыми заключен договор, выезжают на место и забирают собаку в приют. Там её, прежде всего, помещают на 10-дневный карантин. Далее животное осматривают, стерилизуют, чипируют, регистрируют в системе и впоследствии отпускают на улицу либо пристраивают в добрые руки.

Вера Баданина заметила, что всего в Псковской области 11 официальных зооприютов — в Пскове, Великих Луках, Невеле, Порхове, Новосокольниках, Бежаницах, Острове, Опочецком районе, Гдове. Также есть частные приюты и передержки для бездомных животных. Все они содержатся на пожертвования.

Напомним, в этом году на отлов и временное содержание собак из бюджета Псковской области выделено 4 миллиона 317 тысяч рублей.

Отметим, жители Псковской области стали чаще жаловаться на стаи бездомных животных. В Дно собаки загрызли домашних кур и кроликов, а в деревне Речки Печорского района с цепи сорвалась собака и покусала двоих детей. В 2021 году более 400 псковичей обратились в травмпункт из-за укусов животных. Интернет-пользователи из Пушкинских Гор пожаловались на засилье волков.

Подробнее о том, как решают проблему бездомных животных в Псковской области, читайте здесь.