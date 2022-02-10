Пропавшую 10 лет назад женщину нашли в Себежском районе

16:29, 10 февраля 2022, ПАИ

Женщину, 10 лет назад утратившую связь с родственниками, обнаружили в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

39-летнюю Елену Никандрову разыскивали родственники, утратившие с ней связь около 10 лет назад. Выяснилось, что в настоящее время женщина проживает в одной из деревень Себежского района, где также и работает.

В пресс-службе УМВД отметили, что полиция выражает благодарность представителям СМИ и всем гражданам, оказавшим содействие в розыске женщины.